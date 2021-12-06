ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан ВлаховичТрансферный дайджест. 30 ноября — 6 декабря
  • 20:24
    • WhoScored составил символическую сборную 17 тура РПЛ
  • 20:04
    • IFFHS назвала лучшего клубного тренера и молодого игрока года
  • 19:32
    • «Спартак» в близком поединке победил «Металлург»
  • 19:09
    • Манчини — лучший тренер национальных сборных в 2021 году по версии IFFHS
  • 13:39
    • Источник: Окружение Месси недовольно работой Почеттино
    Все новости спорта

    «Эмполи» дома победил «Удинезе»

    «Эмполи» — «Удинезе»: счет 3:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Эмполи Удинезе
    «Эмполи» победил «Удинезе» 3:1 в матче 16 тура Серии А.

    Недима Байрами
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Недима Байрами

    Счет открыл Жерар Деулофеу, благодаря чему гости повели в счете уже в первом тайме.

    Положительный результат хозяевам принесли точные удары Петара Стояновича, Недима Байрами и Андреа Пинамонти.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Удинезе 3:1
    Голы: 0:1 Жерар Деулофеу (22'), 1:1 Петар Стоянович (49'), 2:1 Nedim Bajrami (59'), 3:1 Андреа Пинамонти (78') Эмполи: Гульельмо Викарио, Петар Стоянович, Лорензо Тонелли, Mattia Viti (Simone Romagnoli, 66'), Fabiano Parisi, Nicolas Haas (Себастьяно Луперто, 82'), Шимон Журовский (Filippo Bandinelli, 81'), Samuele Ricci (Лео Штулац, 72'), Nedim Bajrami (Лиам Хендерсон, 82'), Патрик Кутроне, Андреа Пинамонти Удинезе: Бету, Исаак Саксесс (Илия Несторовски, 80'), Жерар Деулофеу, Жан-Виктор Макенго, Толгай Али Арслан (Игнасио Пуссетто, 65'), Брандон Соппи (Мато Яяло, 55'), Iyenoma Udogie, Самир Ханданович (Брам Нуйтинк, 55'), Себастьен Де Майо, Неуэн Перес (Лазар Самарджич, 79'), Марко Сильвестри Предупреждения: Fabiano Parisi (9'), Самир Ханданович (30'), Брандон Соппи (41'), Шимон Журовский (48'), Simone Romagnoli (67'), Илия Несторовски (85'), Лорензо Тонелли (90 + 1')

    Теперь у «Эмполи» 23 очка и 11 место в Серии А. «Удинезе» с 16 очками на 14 позиции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отправит ли «Арсенал» в отставку Бенитеса?
  • «Эвертон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Низовой матч в Хетафе?
  • «Хетафе» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Оставит ли «Ливерпуль» миланцев без плей-офф ЛЧ?
  • «Милан» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Милан — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шахтер — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Чикаго — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Милан — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры