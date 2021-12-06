«Эмполи» — «Удинезе»: счет 3:1, обзор голов

победил3:1 в матче 16 тура Серии А.

Счет открыл Жерар Деулофеу, благодаря чему гости повели в счете уже в первом тайме.

Положительный результат хозяевам принесли точные удары Петара Стояновича, Недима Байрами и Андреа Пинамонти.

Футбол. Италия. Серия А Эмполи — Удинезе 3:1 Голы: 0:1 Жерар Деулофеу (22'), 1:1 Петар Стоянович (49'), 2:1 Nedim Bajrami (59'), 3:1 Андреа Пинамонти (78') Эмполи: Гульельмо Викарио, Петар Стоянович, Лорензо Тонелли, Mattia Viti (Simone Romagnoli, 66'), Fabiano Parisi, Nicolas Haas (Себастьяно Луперто, 82'), Шимон Журовский (Filippo Bandinelli, 81'), Samuele Ricci (Лео Штулац, 72'), Nedim Bajrami (Лиам Хендерсон, 82'), Патрик Кутроне, Андреа Пинамонти Удинезе: Бету, Исаак Саксесс (Илия Несторовски, 80'), Жерар Деулофеу, Жан-Виктор Макенго, Толгай Али Арслан (Игнасио Пуссетто, 65'), Брандон Соппи (Мато Яяло, 55'), Iyenoma Udogie, Самир Ханданович (Брам Нуйтинк, 55'), Себастьен Де Майо, Неуэн Перес (Лазар Самарджич, 79'), Марко Сильвестри Предупреждения: Fabiano Parisi (9'), Самир Ханданович (30'), Брандон Соппи (41'), Шимон Журовский (48'), Simone Romagnoli (67'), Илия Несторовски (85'), Лорензо Тонелли (90 + 1')

Теперь у «Эмполи» 23 очка и 11 место в Серии А. «Удинезе» с 16 очками на 14 позиции.