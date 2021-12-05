Стукалов: Ребята выходили после двух удалений не обреченными, а на бой

Главный тренер «Уфы»прокомментировал выступление команды в матче 17-го тура РПЛ с

Башкирский клуб играл вдевятером с 36-й минуты после удалений Владислава Кротова и Эгаша Касинтуры.

«После удалений задачей нашей было найти свой шанс. Второй тайм команда билась как единое целое.

Ребята выходили не обреченными, а на бой — стараться отыграться. Это для меня самый важный момент.

Мы говорили ребятам, чтобы со штрафных и каких-то розыгрышей не торопились, чтобы можно было навязать борьбу.

Удаления не мне разбирать. Первое стопроцентное, тут нечего говорить. Во втором…в трактовки не хочу лезть, это не мое дело.

Следующий матч с "Локомотивом". Мы будем анализировать, готовиться к сопернику. Пока мы думали только о "Динамо". Надеюсь, мы найдем выход из этой ситуации», — сказал Стукалов «Матч ТВ».