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    Стукалов: Ребята выходили после двух удалений не обреченными, а на бой

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    Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал выступление команды в матче 17-го тура РПЛ с «Динамо».

    Алексей Стукалов
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    Алексей Стукалов

    Башкирский клуб играл вдевятером с 36-й минуты после удалений Владислава Кротова и Эгаша Касинтуры.

    «После удалений задачей нашей было найти свой шанс. Второй тайм команда билась как единое целое.

    Ребята выходили не обреченными, а на бой — стараться отыграться. Это для меня самый важный момент.

    Мы говорили ребятам, чтобы со штрафных и каких-то розыгрышей не торопились, чтобы можно было навязать борьбу.

    Удаления не мне разбирать. Первое стопроцентное, тут нечего говорить. Во втором…в трактовки не хочу лезть, это не мое дело.

    Следующий матч с "Локомотивом". Мы будем анализировать, готовиться к сопернику. Пока мы думали только о "Динамо". Надеюсь, мы найдем выход из этой ситуации», — сказал Стукалов «Матч ТВ».

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