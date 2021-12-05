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    Гол и пас Йовича помогли «Реалу» обыграть «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» — «Реал»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал выездную победу над «Реал Сосьедадом» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.

    «Реал»
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    «Реал»

    На 47-й минуте счет открыл Винисиус Жуниор, воспользовавшись передачей Луки Йовича, ранее вышедшего на замену вместо травмировавшегося Карима Бензема.

    На 57-й минуте сербский форвард забил и сам, замкнув передачу хавбека Каземиро. Для Йовича это первый гол за «Реал» с 9 февраля 2020 года — тогда он поразил ворота «Осасуны» (4:1).

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:2
    Голы: 0:1 Винисиус Жуниор (47'), 0:2 Лука Йович (57'), 0:1 Винисиус Жуниор (47'), 0:2 Лука Йович (57'), : (60') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Андони Горосабель (Хосеба Сальдуа, 68'), Игор Субельдия, Робен Ле Норман, Диего Рико (Айэн Муньос, 86'), Аднан Янузай (Порту Кристиан, 68'), Мартин Субименди, Андер Гевара (Benat Turrientes, 61'), Микель Оярсабаль, Александр Сёрлот (Андер Барренечеа, 61'), Александер Исак Реал Мадрид: Винисиус Жуниор, Карим Бензема (Лука Йович, 17'), Родриго (Марко Асенсио, 81'), Тони Кроос (Федерико Вальверде, 81'), Каземиро (Эдуардо Камавинжа, 65'), Лука Модрич, Ферлан Менди, Давид Алаба, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа Предупреждения: Игор Субельдия (26'), Аднан Янузай (60'), Игор Субельдия (26'), Аднан Янузай (60')

    «Реал» набрал 39 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице испанкой примеры. «Реал Сосьедад» с 29 очками занимает пятое место.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В следующем туре мадридский клуб сыграет на своем поле против «Атлетико», а команда из Сан-Себастьяна встретится в гостях с «Бетисом».

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