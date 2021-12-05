«Химки» уступили «Арсеналу» в домашнем матче РПЛ

на своём поле уступили тульскомув матче 17-го тура РПЛ. Встреча на «Арене Химки» завершилась со счётом 1:2.

В первые 25 минут Игорь Черевченко был вынужден сделать сразу три замены из-за полученных футболистами травм. Так, игру не смогли продолжить Адеми, Филин и Данилкин. Однако после этого «Химки» сумели открыть счёт — Мирзов был точен с пенальти. Судьба встречи решилась во втором тайме. Сначала Давиташвили сровнял счет, а ближе к концу Кангва принёс победу «Арсеналу».

Тульский «Арсенал» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» на счету, которых 14 очков, занимают последнее место.