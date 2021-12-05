«Динамо» — победа. «Уфа» — два удаления

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
В первом тайме сразу два игрока «Уфы» получили прямые красные карточки. На шестой минуте Владислав Безбородов после просмотра видеоповтора удалил Вячеслава Кротова, а на 36-й был удален Эгаш Касинтура.
Первый гол на 29-й минуте забил Денис Макаров, удвоил преимущество Арсен Захарян на 86-й минуте встречи.
«Динамо» продолжает занимать второе место в таблице РПЛ. «Уфа» занимает 15-е место.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо — Уфа 2:0
Голы: 1:0 Денис Макаров (29'), 2:0 Arsen Zakharyan (86'), 1:0 Денис Макаров (29'), 2:0 Arsen Zakharyan (86') Динамо: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Aleksandr Kutitsky (Заурбек Плиев, 90'), Денис Макаров (Сильвестр Игбун, 87'), Себастьян Шиманьски (Konstantin Tyukavin, 7'), Никола Моро, Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв (Yaroslav Gladyshev, 90'), Arsen Zakharyan Уфа: Гамид Агаларов (Александр Саплинов, 46'), Вячеслав Кротов, Filip Mrzljak (Азер Алиев, 46'), Руслан Фищенко, Владислав Камилов (Артём Голубев, 65'), Боян Йокич (Неманья Милетич, 73'), Юрий Журавлёв, Alexey Nikitin (Константин Плиев, 46'), Эрвинг Ботака-Иобома, Egas Cacintura, Александр Беленов Предупреждения: Вячеслав Грулёв (45 + 3'), Эрвинг Ботака-Иобома (75'), Александр Беленов (81'), Вячеслав Грулёв (45 + 3'), Эрвинг Ботака-Иобома (75'), Александр Беленов (81'), (86') Удаления: Вячеслав Кротов (6'), Egas Cacintura (36'), Вячеслав Кротов (6'), (29'), Egas Cacintura (36'), (45 + 3')