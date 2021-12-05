ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» потерял лидерство в АПЛФундамент «Челси» дал трещину
  • 18:57
    • Гол и пас Сон Хын Мина помогли «Тоттенхэму» разгромить «Норвич»
  • 18:28
    • Дубль Калинского принес «Нижнему Новгороду» победу над «Рубином»
  • 13:20
    • Норвежцы выиграли лыжную эстафету в Лиллехаммере, сборная России заняла второе место
  • 13:01
    • «Лейпциг» объявил об отставке Марша
  • 12:23
    • Тедеско может возглавить «Лейпциг»
    Все новости спорта

    «Динамо» — победа. «Уфа» — два удаления

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Динамо Уфа
    «Уфа» в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» в меньшинстве проиграла на выезде со счетом 2:0.

    Арсен Захарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян

    В первом тайме сразу два игрока «Уфы» получили прямые красные карточки. На шестой минуте Владислав Безбородов после просмотра видеоповтора удалил Вячеслава Кротова, а на 36-й был удален Эгаш Касинтура.

    Первый гол на 29-й минуте забил Денис Макаров, удвоил преимущество Арсен Захарян на 86-й минуте встречи.

    «Динамо» продолжает занимать второе место в таблице РПЛ. «Уфа» занимает 15-е место.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Уфа 2:0
    Голы: 1:0 Денис Макаров (29'), 2:0 Arsen Zakharyan (86'), 1:0 Денис Макаров (29'), 2:0 Arsen Zakharyan (86') Динамо: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Aleksandr Kutitsky (Заурбек Плиев, 90'), Денис Макаров (Сильвестр Игбун, 87'), Себастьян Шиманьски (Konstantin Tyukavin, 7'), Никола Моро, Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв (Yaroslav Gladyshev, 90'), Arsen Zakharyan Уфа: Гамид Агаларов (Александр Саплинов, 46'), Вячеслав Кротов, Filip Mrzljak (Азер Алиев, 46'), Руслан Фищенко, Владислав Камилов (Артём Голубев, 65'), Боян Йокич (Неманья Милетич, 73'), Юрий Журавлёв, Alexey Nikitin (Константин Плиев, 46'), Эрвинг Ботака-Иобома, Egas Cacintura, Александр Беленов Предупреждения: Вячеслав Грулёв (45 + 3'), Эрвинг Ботака-Иобома (75'), Александр Беленов (81'), Вячеслав Грулёв (45 + 3'), Эрвинг Ботака-Иобома (75'), Александр Беленов (81'), (86') Удаления: Вячеслав Кротов (6'), Egas Cacintura (36'), Вячеслав Кротов (6'), (29'), Egas Cacintura (36'), (45 + 3')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли результативным южное дерби на арене «Фишт»?
  • «Сочи» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Сампдория» и «Лацио» устроят перестрелку?
  • «Сампдория» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.79
    •
  • «Астон Вилла» воспользуется проблемами «Лестера»?
  • «Астон Вилла» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сочи — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Сампдория — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сиэтл — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры