«Динамо» — победа. «Уфа» — два удаления

в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ противв меньшинстве проиграла на выезде со счетом 2:0.

В первом тайме сразу два игрока «Уфы» получили прямые красные карточки. На шестой минуте Владислав Безбородов после просмотра видеоповтора удалил Вячеслава Кротова, а на 36-й был удален Эгаш Касинтура.

Первый гол на 29-й минуте забил Денис Макаров, удвоил преимущество Арсен Захарян на 86-й минуте встречи.

«Динамо» продолжает занимать второе место в таблице РПЛ. «Уфа» занимает 15-е место.