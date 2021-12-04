«Гранада» — «Алавес»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились полузащитник Антонио Пуэртас (14-я минута) и колумбийский защитник Сантьяго Ариас (86).
Гол в свои ворота на 81-й минуте отправил перуанский защитник хозяев Луис Абрам.
Футбол. Испания. Примера
Гранада — Алавес 2:1
Голы: 1:0 Антонио Пуэртас (14'), 1:1 Луис Абрам (автогол) (81'), 2:1 Сантьяго Арьяс (86'), 1:0 Антонио Пуэртас (14'), 1:1 Луис Абрам (автогол) (81'), 2:1 Сантьяго Арьяс (86') Гранада: Луиш Максимиану, Кини Марин, Луис Абрам, Raul Torrente Navarro, Карлос Нева, Луис Милья (Сантьяго Арьяс, 80'), Максим Гоналон, Серхио Эскудеро (Ян Этеки, 61'), Антонио Пуэртас (Мончи, 80'), Хорхе Молина (Альберто Соро, 70'), Луис Суарес Алавес: Луис Риоха, Хоселу, Эдгар Мендес (Факундо Пельистри, 72'), Антонио Мойя (Мануэль Гарсия, 57'), Mamadou Loum (Томас Пина, 71'), Пере Понс (Мамаду Силла, 78'), Хави Лопес, Флорьян Лежён, Виктор Лагуардия, Мартин Агиррегабирия, Фернандо Пачеко Предупреждения: Луис Абрам (40'), Виктор Лагуардия (45 + 1'), Ян Этеки (79'), Хави Лопес (86'), Луис Абрам (40'), Виктор Лагуардия (45 + 1'), Ян Этеки (79'), (79'), Хави Лопес (86'), (86')
«Гранада» набрала 15 очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Алавес» — на строчку ниже (14).