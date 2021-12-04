Гисдоль: «Локомотив» допустил много ошибок в первой половине игры

Главный тренер «Локомотива»остался разочарован исходом матча 17-го тура РПЛ с(0:1).

«Мы очень расстроены сегодняшним поражением. Мы допустили много ошибок в первой половине игры. В первом тайме нам хватало свежести, остроты передач, решений.

В конце тайма пропустили гол с пенальти. Конечно, это оказало давление на наших футболистов. Во втором тайме у нас случилась еще одна проблема — удаление Едвая.

Ребята старались, делали все, что от них зависит. Если я не ошибаюсь, раза три мяч попал в перекладину ворот соперника.

Что касается акции фанатов, то мы знали перед началом игры, что будет протест. Нам сказали об этом, поэтому для нас это не было неожиданностью.

Но мы, безусловно, уважаем мнение и интересы наших болельщиков», — передает слова тренера «Спорт-Экспресс».

Подопечные Маркуса Гисдоля продлили проигрышную серию до трех матчей, безвыигрышную — до четырех и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.