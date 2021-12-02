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    Рафаэль Бенитеc прокомментировал поражение «Эвертона»

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    В рамках 14-го тура Английской Премьер-Лиги «Эвертон» на своем поле без шансов уступил «Ливерпулю» (1:4).

    Рафаэль Бенитес
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    Рафаэль Бенитес

    Главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес прокомментировал поражение своей команды.

    «Мы проиграли дерби, но мы его проиграли потому что ошибались против команды, которая борется за чемпионство. К тому же, посмотрите сколько денег Ливерпуль потратил за последние годы, прежде чем добиться успеха. Что касается меня, то я профессионал своего дела и не беспокоюсь о своем трудоустройстве. У меня достаточно опыта. Я вижу, что команда отдает всю себя на поле, важно просто принимать правильные решения», — цитирует специалиста The Guardian.

    «Красные» одержали четвертую подряд победу, забив по четыре гола в третьем матче чемпионата кряду. «Ливерпуль» стал первой командой в истории английского футбола, забившей не менее двух мячей в 18 играх подряд во всех соревнованиях.

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