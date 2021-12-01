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    Вендел сможет сыграть против «Ростова»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем против «Ростова» в 17-м туре чемпионата России.

    Вендел
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    Вендел

    «Вендел чувствует себя лучше. Надеюсь, что он сможет принять участие в этой встрече.

    Получается, что мы в полном составе полевых игроков готовимся к следующему матчу.

    Но нужно понимать, что кто-то возвращается после травм, кто-то много пропустил. С точки зрения количества это хорошо, но с точки зрения качества у нас есть игровая обойма, которую мы используем на протяжении всего сезона, есть молодые ребята, которые тоже готовы выйти и помочь, когда нужно», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    Предстоящую игру пропустит только голкипер «Зенита» Станислав Крицюк, который выбыл на несколько месяцев из-за травмы.

    Матч «Зенит» — «Ростов» пройдет 3 декабря в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.

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