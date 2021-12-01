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    «Монако» с Головиным победил «Анже»

    «Анже» — «Монако»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако Анже
    В матче 16-го тура чемпионата Франции «Анже» потерпел домашнее поражение от «Монако» со счетом 1:3.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе победителей отличили голландский полузащитник Мирон Боадю (25-я минута), хавбек
    Софьян Диоп (45) и защитник Аксель Дисаси (73). Две голевых передачи отдал Кевин Фолланд

    На 55-й минуте мяч в свои ворота срезал голкипер монегасков Александр Нюбель.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле во втором тайме (70-я минута) и выполнил подачу со штрафного в эпизоде с третьим голом.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Анже — Монако 1:3
    Гол: 0:1 Мирон Боадю (25') Анже: Даниэль Петкович, Венсан Мансо, Исмаэль Траоре, Ромен Тома, Джимми Кабо, Azzedine Ounahi, Тома Мангани (Батиста Менди, 60'), Анжело Фюльжини (Пьеррик Капелле, 81'), Энсо Эбосс (Матиас Перейра Лаж, 70'), Мохамед-Али Чо (Стефан Баокен, 81'), Софьян Буфаль (Родрике Касимир Нинга, 82') Монако: Мирон Боадю (Виссам Бен-Йеддер, 79'), Желсон Мартинш (Вильсон Изидор, 90'), Кевин Фолланд (Юссуф Фофана, 71'), Софьян Диоп (Александр Головин, 70'), Орельен Чуаэми, Жеан Лукас, Исмаил Якобс, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Джибриль Сидибе (Рубен Агилар, 79'), Александр Нюбель Предупреждения: Джибриль Сидибе (10'), Тома Мангани (42'), Джибриль Сидибе (10'), Тома Мангани (42')

    Монегаски набрали 23 очка и вышли на седьмое место в турнирной таблице, сместив «Анже» (22).

    Календарь и таблица Лиги 1

    В следующем туре 5 декабря команда Нико Ковача примет «Мец», «Анже» сыграет с «Реймсом».

    Другие результаты

    «Труа» — «Лорьян» 2:0
    «Метц» — «Монпелье» 1:3
    «Страсбург» — «Бордо» 5:2
    «Брест» — «Сент-Этьен» 1:0

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