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    «Реал» вырвал волевую победу у «Севильи»

    «Реал» — «Севилья»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Севильей» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт гостями на 12-й минуте. Акунья с углового закрутил мяч в центр штрафной, где Мир остался без опеки — и головой практически без прыжка пробил в самый угол ворот.

    На 32-й минуте Милитао мощно пробил с дальней дистанции — мяч от рук Боно угодил в штангу. Далее отскок получился на набежавшего Бензема, который моментально добил мяч в ворота «Севильи».

    А на 87-й минуте Винисиус из-за пределов штрафной зарядил в сторону дальней штанги и попал. Прыжок голкипера «Севилье» не помог.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Севилья 2:1
    Голы: 0:1 Рафаэль Мир Висенте (12'), 1:1 Карим Бензема (32'), 2:1 Винисиус Жуниор (87') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Лукас Васкес, 90'), Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич (Эдуардо Камавинжа, 73'), Каземиро, Тони Кроос, Марко Асенсио (Федерико Вальверде, 73'), Карим Бензема, Винисиус Жуниор (Начо Фернандес, 90') Севилья: Алехандро Гомес (Оливер Торрес, 81'), Рафаэль Мир Висенте, Лукас Окампос (Уссама Идрисси, 90'), Иван Ракитич (Томас Делейни, 71'), Фернандо, Жоан Жордан (Оскар Родригес, 82'), Маркос Акунья, Диего Карлос, Жюль Кунде, Gonzalo Montiel (Мунир Эль-Хаддади, 90'), Яссин Буну Предупреждения: Маркос Акунья (33'), Gonzalo Montiel (56'), Тони Кроос (61'), Даниэль Карвахаль (69'), Лукас Окампос (85'), Каземиро (90 + 2')

    «Реал» набрал 33 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице примеры. «Севилья», имея в активе 28 очков, располагается на четвертой строчке в чемпионате.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В следующем туре мадридская команда дома сыграет против «Атлетика», а клуб из Севильи встретится на своем поле с «Вильярреалом».

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