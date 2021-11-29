ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ферран ТорресТрансферный дайджест. 23-29 ноября
  • 19:00
    • Соболев спас «Спартак» от поражения
  • 20:13
    • Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира
  • 18:45
    • Гасперини признан тренером месяца в Серии А
  • 17:42
    • ФИФА назвала номинантов на премию Пушкаша
  • 14:36
    • «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника временным тренером
    Все новости спорта

    Глава «Уфы» о матче со «Спартаком»: Вместе с пенальти Соболеву надо было вручить «Оскар»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Уфа Спартак РПЛ Футбол России
    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов оценил назначенный в ворота его команды пенальти на 94-й минуте матча со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ (1:1).

    Александр Соболев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев

    «Оценю пенальти одной фразой: "По форме правильно, а по сути — издевательство".

    Конечно, вместе с пенальти Соболеву надо было вручить "Оскар" и еще ряд других кинопремий, потому что такого касания, чтобы падать на землю с дикими страданиями, не было и близко.

    Что сказать, Соболев сделал свою работу — выпросил пенальти, а судья увидел, что человек мучается после "страшного" удара Никитина по касательной, от которого даже мой младший ребенок не упал бы.

    Это футбол, из таких вещей тоже состоит. Спартаковцы, радующиеся отскоку на 93-й минуте… Это тоже картина, которая любого руководителя клуба должна радовать. Обрадовала она и меня.

    Через такие игры проходит закалка характера. Алексей [Никитин] сегодня все равно молодец, он большой мастер, боец, не сдается до последних секунд. Но в концовке его старательность сослужила нам недобрую службу.

    "Спартак" после блестящей победы над "Наполи" мог быть на коне и на кураже, ведь молодые ребята от таких игр заводятся, но мы им завестись не дали, и я команде за это благодарен», — сказал Мурзагулов «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Локомотив» три очка в Туле?
  • «Арсенал» Тула — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Фенербахче» удачно погостит в Измире?
  • «Гезтепе» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Заря» отомстит александрийцам?
  • «Александрия» — «Заря». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Гезтепе — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Александрия — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Калгари — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Даллас — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Флорида — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Салернитана — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аталанта — Венеция
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры