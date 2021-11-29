«Арсенал» — «Локомотив»: счет 3:1, обзор голов

В матче 16 тура РПЛдома победилсо счетом 3:1.

Хозяева ушли в отрыв уже в первом тайме благодаря голам Даниила Хлусевича и Евгения Маркова. Во втором тайме Марков оформил дубль.

Гол престижа у «Локо» забил Пабло. Это позволило команде избежать разгрома.

Футбол. Россия. Премьер-лига Арсенал Тула — Локомотив 3:1 Голы: 1:0 Даниил Хлусевич (17'), 2:0 Евгений Марков (40'), 3:0 Георги Костадинов (58') Арсенал Тула: Антон Коченков, Игорь Смольников (Зурико Давиташвили, 83'), Урош Радакович, Artem Sokol, Данил Степанов, Георги Костадинов (Руслан Камболов, 75'), Кингз Кангва, Даниил Хлусевич, Аяз Гулиев, Эванс Кангва, Евгений Марков (Evgeni Lutsenko, 65') Локомотив: Виталий Лисакович, Фёдор Смолов (Grigori Borisenko, 69'), M.Petrov (Kirill Zinovich, 68'), Алексис Бека (Sergey Babkin, 76'), Константин Марадишвили, Дмитрий Баринов, Мацей Рыбусь (Дмитрий Рыбчинский, 61'), Мурило Серкейра (Пабло, 46'), Тин Едвай, Максим Ненахов, Daniil Khudyakov Предупреждения: Мацей Рыбусь (52'), Тин Едвай (61'), Виталий Лисакович (71'), Георги Костадинов (73'), Даниил Хлусевич (78'), Руслан Камболов (85')

У «Локомотива» 25 очков в 16 матчах и 4 место в таблице. «Арсенал» набрал 16 очков и вышел на 16 позицию.