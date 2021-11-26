«Рома» — «Заря»: счет матча 4:0, обзор голов

одержала крупную победу надв домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги конференций.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Футболисты «Ромы» Фото: asroma.com

Встреча группы C, которая прошла в Риме, завершилась со счетом 4:0.

По голу забили Карлес Сайоль (15 минута) и Николо Дзаньоло (33), а Тэмми Абрахам оформил дубль (46 и 75).

На 41-й минуте Жордан Верету не реализовал пенальти.

Из-за этого поражения «Заря» потеряла шансы пробиться в плей-офф Лиги конференций.

В параллельной встрече «Буде-Глимт» обыграл софийский ЦСКА со счетом 2:0 благодаря голам Сондре Брунстад (25) и Эрика Ботхейма (85).

В заключительном туре «Рома» в гостях сыграет с ЦСКА, а «Заря» примет «Буде-Глимт».

Группа C: 1. «Буде-Глимт» — 11 очков, 2. «Рома» — 10, 3. «Заря» — 6, 4. ЦСКА — 1.