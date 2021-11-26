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    «Рома» отгрузила «Заре» четыре безответных мяча

    «Рома» — «Заря»: счет матча 4:0, обзор голов

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    «Рома» одержала крупную победу над «Зарей» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги конференций.

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    Встреча группы C, которая прошла в Риме, завершилась со счетом 4:0.

    По голу забили Карлес Сайоль (15 минута) и Николо Дзаньоло (33), а Тэмми Абрахам оформил дубль (46 и 75).

    На 41-й минуте Жордан Верету не реализовал пенальти.

    Из-за этого поражения «Заря» потеряла шансы пробиться в плей-офф Лиги конференций.

    В параллельной встрече «Буде-Глимт» обыграл софийский ЦСКА со счетом 2:0 благодаря голам Сондре Брунстад (25) и Эрика Ботхейма (85).

    В заключительном туре «Рома» в гостях сыграет с ЦСКА, а «Заря» примет «Буде-Глимт».

    Группа C: 1. «Буде-Глимт» — 11 очков, 2. «Рома» — 10, 3. «Заря» — 6, 4. ЦСКА — 1.

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