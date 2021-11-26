Соуза о стыках с Россией: В нашей команде есть лучший футболист мира

Наставник сборной Польшипрокомментировал предстоящий матч со сборной России в стыках ЧМ-2022.

«В данный момент у каждой сборной одинаковые шансы попасть в Катар. Наша группа очень ровная. Как технически, так и физически. Будем надеяться, что наши лучшие футболисты будут в хорошей форме к матчам плей-офф. Многое зависит матчей чемпионата и еврокубков. Очень важно, чтобы все наши игроки приехали на сбор в полной готовности.

Мы можем конкурировать на очень высоком уровне. Я всегда позитивен и верю в нашу команду. В нашей команде есть лучший футболист мира. Он всегда делает разницу на поле, и я уверен, что в предстоящем матче он сделает то же самое. Роберт Левандовски — особенный футболист.

Сборная России сменила тренера и стала лучше как команда. У них есть хорошие игроки, но в нашей команде они тоже есть. У нас есть время, чтобы лучше узнать наших соперников и принять лучшие решения.

Благодаря жеребьевке у нас есть шанс встретиться со Швецией дома. Это будет для нас особая мотивацией. Мы хорошо знаем шведов, потому что уже встречались с ними на чемпионате Европы. Сейчас мы намного сильнее и имеем больше возможностей», — приводит слова Паулу Соузы Polsat Sport.

Матч Россия — Польша состоится 24 марта. В финале одна из команд может встретиться с Чехией или Швецией.