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    Соуза о стыках с Россией: В нашей команде есть лучший футболист мира

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    Наставник сборной Польши Паулу Соуза прокомментировал предстоящий матч со сборной России в стыках ЧМ-2022.

    Паулу Соуза
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    Паулу Соуза

    «В данный момент у каждой сборной одинаковые шансы попасть в Катар. Наша группа очень ровная. Как технически, так и физически. Будем надеяться, что наши лучшие футболисты будут в хорошей форме к матчам плей-офф. Многое зависит матчей чемпионата и еврокубков. Очень важно, чтобы все наши игроки приехали на сбор в полной готовности.

    Мы можем конкурировать на очень высоком уровне. Я всегда позитивен и верю в нашу команду. В нашей команде есть лучший футболист мира. Он всегда делает разницу на поле, и я уверен, что в предстоящем матче он сделает то же самое. Роберт Левандовски — особенный футболист.

    Сборная России сменила тренера и стала лучше как команда. У них есть хорошие игроки, но в нашей команде они тоже есть. У нас есть время, чтобы лучше узнать наших соперников и принять лучшие решения.

    Благодаря жеребьевке у нас есть шанс встретиться со Швецией дома. Это будет для нас особая мотивацией. Мы хорошо знаем шведов, потому что уже встречались с ними на чемпионате Европы. Сейчас мы намного сильнее и имеем больше возможностей», — приводит слова Паулу Соузы Polsat Sport.

    Матч Россия — Польша состоится 24 марта. В финале одна из команд может встретиться с Чехией или Швецией.

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