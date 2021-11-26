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    Черчесов: Хорошо, что Россия сыграет дома

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    Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов оценил результаты жеребьевки в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира 2022 года.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Интересный жребий. Поляков знаем, дальше Швеция или Чехия — они качественно сыграли на Евро, видел и последний матч шведов против испанцев.

    Но первый барьер — Польша. Есть Левандовски, Крыховяк — все понятно. Играем через четыре месяца. Ситуация может поменяться во всех командах. Опыт подсказывает, что ничего еще неизвестно. Есть соперник, надо готовиться, приняли во внимание. Хорошо, что играем дома.

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    • Наш последний матч с ними перед Евро не даст нам всю картину. И у них не было каких-то игроков, мы были после сбора тяжелого. Сначала у них были неплохие моменты, потом мы владели инициативой. Интересный был матч», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

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