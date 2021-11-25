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    Наумов: «Локомотив» должен вдохновиться победой «Спартака»

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «Лацио» в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

    «Локомотив» проиграл «Лацио» в римском матче со счетом 0:2
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    «Локомотив» проиграл «Лацио» в римском матче со счетом 0:2

    «Если судить по игре в Италии, то ожидания не очень хорошие. Но я все-таки рассчитываю, что "Локомотив" увидел игру "Спартака" с "Наполи" и понял, что ничего страшного в "Лацио", в итальянских клубах нет. Нужно выйти, биться и выиграть этот матч.

    "Локомотив" должен вдохновиться победой "Спартака". Надо выигрывать у "Лацио", конечно.

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    • К сожалению, у "Локомотива" много травмированных, но я думаю, что на один-то матч можно настроиться и показать, что "Локомотив" тоже чего-то стоит. Надеюсь, что "Локомотив" победит сегодня. Шансы на евровесну еще не потеряны. Пока остается малейший шанс, надо цепляться за него», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

    Матч «Локомотив» — «Лацио» пройдет 25 ноября в Москве, начало — в 20:45 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Локомотив» — «Лацио».

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