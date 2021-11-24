Кулибали: Мы могли сравнять счет, но вратарь «Спартака» провел прекрасный матч

Защитник «Наполи»прокомментировал поражение от(1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Мы снова вышли на поле неуверенными в себе и допустили детскую ошибку, пропустив гол. Мне жаль, что за последние две игры нам забили пять раз.

Во втором тайме мы контролировали мяч, создали много моментов. Тренер дал нам для этого все необходимое. Жаль, в первом тайме мы не играли так же.

Мы могли сравнять счет, но вратарь соперника провел прекрасный матч. У "Спартака" было 2-3 момента, и мы дважды пропустили. Надо играть лучше.

Мне хотелось отметить 300-й матч в футболке "Наполи" лучше», — сказал Кулибали Calciomercato.