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    «Лилль» минимально обыграл «Зальцбург», «Севилья» одолела «Вольфсбург»

    «Лилль» — «Зальцбург»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Лилль» одержал победу над «Зальцбургом» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Джонатан Дэвид
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    Джонатан Дэвид

    Встреча группы G, которая прошла на стадионе «Пьер-Моруа», завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол на 31-й минуте забил Джонатан Дэвид.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа G
    Лилль — Зальцбург 1:0
    Гол: 1:0 Джонатан Дэвид (31') Лилль: Иво Грбич, Зеки Мехмет Челик, Жозе Фонте, Тьягу Джало, Рейнилду, Тимоти Уэа, Ренату Саншеш, Шека, Жонатан Бамба, Бурак Йилмаз, Джонатан Дэвид Зальцбург: Карим Адейеми, Беньямин Шешко, Николас Зайвальд, Бренден Ааронсон, Мохамед Камара, Лука Сучич, Андреас Ульмер, Максимилиан Вебер, Жером Онген, Расмус Кристенсен, Филипп Кён Предупреждения: Расмус Кристенсен (8'), Тьягу Джало (14'), Николас Зайвальд (35')

    В параллельной встрече «Севилья» у себя дома выиграла у «Вольфсбурга» — 2:0.

    Три очка андалузской команде принесли Жоан Жордан, который на 12-й минуте отличился с передачи Ивана Ракитича, и Рафаэль Мир, поставивший победную точку в компенсированное время второго тайма.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа G
    Севилья — Вольфсбург 2:0
    Гол: 1:0 Жоан Жордан (13') Севилья: Яссин Буну, Gonzalo Montiel, Жюль Кунде, Диего Карлос (Людвиг Аугустинсон, 90'), Маркос Акунья, Жоан Жордан (Томас Делейни, 82'), Фернандо, Иван Ракитич (Карим Рекик, 90'), Лукас Окампос, Мунир Эль-Хаддади (Рафаэль Мир Висенте, 80'), Алехандро Гомес (Оливер Торрес, 80') Вольфсбург: Ваутер Вегорст, Лукас Нмеча, Янник Герардт (Максимилиан Филипп, 66'), Жером Руссийон (Пауло Силва, 75'), Максимилиан Арнольд, Aster Vranckx (Доди Лукебакио, 75'), Боте Баку (Кевин Мбабу, 75'), Джон Энтони Брукс (Даниэль Гинчек, 88'), Жозуа Гилявоги, Максанс Лакруа, Павао Перван Предупреждения: Фернандо (37'), Жозуа Гилявоги (52'), Максимилиан Арнольд (82'), Лукас Нмеча (90')

    В следующем туре «Лилль» отправится в гости к «Вольфсбургу», а «Зальцбург» примет «Севилью».

    Группа G: 1. «Лилль» — 8 очков, 2. «Зальцбург» — 7, 3. «Севилья» — 6, 4. «Вольфсбург» — 5.

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