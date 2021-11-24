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    Гисдоль: Если будем играть с открытым забралом, «Лацио» нас накажет

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    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о готовности команды перед домашней встречей Лиги Европы УЕФА с итальянским «Лацио».

    Маркус Гисдоль
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    Маркус Гисдоль

    В первом матче «Лацио» одержал домашнюю победу со счетом 2:0.

    «Нас ждёт завтра очень интересная игра. "Лацио" — очень качественный коллектив, одна из топ-команд Италии.

    Когда мы их анализировали, изучали, мы нашли очень много интересных аспектов в их игре, игровых задумок.

    Нам нужно будет показать все свои лучшие качества завтра. Нам очень нужно побеждать. И у нас есть для этого все шансы.

    Во всех тренировочных занятиях есть часть, которая относится к действиям в атаке, и есть часть, которая относится к защитным действиям.

    Завтра мы ждём встречу с активно прессингующей командой. Нам нужно быть очень осторожными на стадии построения наших атак, при билд-апе.

    Соперник будет высоко прессинговать, мы не сможем заигрываться на своей половине поля и делать много коротких передач. Мы уделили этому моменту особое внимание на тренировках.

    Прежде всего нам важно концентрировать своё внимание именно на своей игре. Нам нужна победа завтра, но мы не можем играть с открытым забралом с первых минут, иначе "Лацио" нас просто-напросто накажет.

    Нам нужен баланс между атакой и обороной. Мы должны использовать максимум голевых шансов, которые будут созданы в чужой штрафной и при контратаках.

    Но мы ни в коем случае не должны забывать об обороне, нужно быть предельно внимательными и сыграть организованно.

    В "Лацио" множество качественных, индивидуально сильных игроков, не хочу кого-то выделять. Все являются футболистами высочайшего уровня.

    Нам надо наилучшим образом воплотить свои задумки и наработки к завтрашней игре, которые мы тренировали в последние дни. Посмотрим, что у нас получится завтра.

    Все знают, что "Лацио" — топ-клуб, и как-то особо настраивать перед такой игрой их не нужно», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

    «Лацио» с 5 очками занимает второе место в группе Е, на 3 очка отставая от «Галатасарая». «Локомотив» с 2 очками замыкает квартет, на третьем месте «Марсель» (4).

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