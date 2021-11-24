ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Временно первые. Соболев и Селихов принесли «Спартаку» победу над «Наполи»
  • 20:27
    • «Спартак» удержал победу над «Наполи» и возглавил группу C
  • 22:38
    • Дубль Джеко позволил «Интеру» победить «Шахтер»
  • 22:14
    • Бензема, Винисиус и Родриго в старте «Реала» против «Шерифа»
  • 22:06
    • Минамино выйдет в старте «Ливерпуля» на матч с «Порту»
  • 22:01
    • «Ман Сити» — ПСЖ: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    Дубль Аллера принес «Аяксу» победу над «Бешикташем»

    «Бешикташ» — «Аякс»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Аякс Бешикташ
    Амстердамский «Аякс» одержал гостевую победу над турецким «Бешикташем» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

    «Аякс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аякс»

    На 22-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — пошла подача от правого флажка с углового на ближнюю штангу, где Топал до мяча не дотянулся, а выскакивавший Мазрауи сыграл рукой.

    Рашид Геззаль с «точки» пробил в правую от себя девятку, Онана угадал, но дотянуться при таком ударе было практически нереально.

    На 54-й минуте «Аякс» отыгрался. Мартинес из глубины поля сделал отличную проникающую передачу на ход Тальяфико, который слева прострелил в центр на Себастьяна Алле, и форвард переправил мяч в створ ворот «Бешикташа».

    А на 69-й минуте гости заработали штрафной на левом фланге. Пошёл прострел в центр штрафной «Бешикташа» на Мартинеса, который в касание отыграл к линии вратарской, и Алле в борьбе с защитником подправил мяч от перекладины в створ.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа C
    Бешикташ — Аякс 1:2
    Голы: 1:0 Рашид Геззаль (пенальти) (22'), 1:1 Себастьен Аллер (54'), 1:2 Себастьен Аллер (69') Бешикташ: Мерт Гюнок, Валентен Розье, Домагой Вида, Франсиско Монтеро (Неджип Уйсал, 81'), Умут Мераш, Миралем Пьянич (Салих Учан, 81'), Мехмет Топал (Атиба Хатчинсон, 81'), Рашид Геззаль (Миши Батшуайи, 67'), Алекс Тейшейра (Джан Боздоган, 59'), Georges-Kevin N'Koudou, Кайл Ларин Аякс: Душан Тадич, Мохаммед Дарами (Себастьен Аллер, 46'), Стивен Бергёйс (Kenneth Taylor, 83'), Давид Нерес, Райан Гравенберх, Дави Классен, Николас Тальяфико (Дейли Блинд, 77'), Лисандро Мартинес, Перр Схюрс (Девин Ренс, 77'), Нуссайр Мазрауи (Юрриен Тимбер, 72'), Андре Онана Предупреждения: Себастьен Аллер (85'), Кайл Ларин (88')

    «Аякс», досрочно вышедший в плей-офф Лиги чемпионов, набрал 15 очков и гарантировал себе первое место в группе С. У «Бешикташа» 0 очков после 5 туров.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Позже свой матч проведут «Спортинг» и дортмундская «Боруссия». У обеих команд по 6 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» снова потеряет очки в матче с «Шерифом»?
  • «Шериф» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сможет ли «Ман Сити» взять реванш у «ПСЖ»?
  • «Манчестер Сити» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • «Милан» не уступит «матрасникам»?
  • «Атлетико» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шериф — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атлетико — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Галатасарай — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Рома — Заря
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лестер — Легия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры