«Бешикташ» — «Аякс»: счет матча 1:2, обзор голов

Амстердамскийодержал гостевую победу над турецким(2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

На 22-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — пошла подача от правого флажка с углового на ближнюю штангу, где Топал до мяча не дотянулся, а выскакивавший Мазрауи сыграл рукой.

Рашид Геззаль с «точки» пробил в правую от себя девятку, Онана угадал, но дотянуться при таком ударе было практически нереально.

На 54-й минуте «Аякс» отыгрался. Мартинес из глубины поля сделал отличную проникающую передачу на ход Тальяфико, который слева прострелил в центр на Себастьяна Алле, и форвард переправил мяч в створ ворот «Бешикташа».

А на 69-й минуте гости заработали штрафной на левом фланге. Пошёл прострел в центр штрафной «Бешикташа» на Мартинеса, который в касание отыграл к линии вратарской, и Алле в борьбе с защитником подправил мяч от перекладины в створ.

Футбол. Лига чемпионов. Группа C Бешикташ — Аякс 1:2 Голы: 1:0 Рашид Геззаль (пенальти) (22'), 1:1 Себастьен Аллер (54'), 1:2 Себастьен Аллер (69') Бешикташ: Мерт Гюнок, Валентен Розье, Домагой Вида, Франсиско Монтеро (Неджип Уйсал, 81'), Умут Мераш, Миралем Пьянич (Салих Учан, 81'), Мехмет Топал (Атиба Хатчинсон, 81'), Рашид Геззаль (Миши Батшуайи, 67'), Алекс Тейшейра (Джан Боздоган, 59'), Georges-Kevin N'Koudou, Кайл Ларин Аякс: Душан Тадич, Мохаммед Дарами (Себастьен Аллер, 46'), Стивен Бергёйс (Kenneth Taylor, 83'), Давид Нерес, Райан Гравенберх, Дави Классен, Николас Тальяфико (Дейли Блинд, 77'), Лисандро Мартинес, Перр Схюрс (Девин Ренс, 77'), Нуссайр Мазрауи (Юрриен Тимбер, 72'), Андре Онана Предупреждения: Себастьен Аллер (85'), Кайл Ларин (88')

«Аякс», досрочно вышедший в плей-офф Лиги чемпионов, набрал 15 очков и гарантировал себе первое место в группе С. У «Бешикташа» 0 очков после 5 туров.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Позже свой матч проведут «Спортинг» и дортмундская «Боруссия». У обеих команд по 6 очков.