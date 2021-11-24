«Бешикташ» — «Аякс»: счет матча 1:2, обзор голов

На 22-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — пошла подача от правого флажка с углового на ближнюю штангу, где Топал до мяча не дотянулся, а выскакивавший Мазрауи сыграл рукой.
Рашид Геззаль с «точки» пробил в правую от себя девятку, Онана угадал, но дотянуться при таком ударе было практически нереально.
На 54-й минуте «Аякс» отыгрался. Мартинес из глубины поля сделал отличную проникающую передачу на ход Тальяфико, который слева прострелил в центр на Себастьяна Алле, и форвард переправил мяч в створ ворот «Бешикташа».
А на 69-й минуте гости заработали штрафной на левом фланге. Пошёл прострел в центр штрафной «Бешикташа» на Мартинеса, который в касание отыграл к линии вратарской, и Алле в борьбе с защитником подправил мяч от перекладины в створ.
«Аякс», досрочно вышедший в плей-офф Лиги чемпионов, набрал 15 очков и гарантировал себе первое место в группе С. У «Бешикташа» 0 очков после 5 туров.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Позже свой матч проведут «Спортинг» и дортмундская «Боруссия». У обеих команд по 6 очков.