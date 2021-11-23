«Вильярреал» — «МЮ»: счет матча 0:2, обзор гола

Испанскийпотерпел домашнее поражение от(0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F.

Счет в матче был открыт на 78-й минуте, благодаря ошибке голкипера испанцев. Рульи от своих ворот сделал слишком слабый пас — Фред накрыл соперника и сделал пас к штрафной на Криштиану Роналду, который технично перебросил вратаря.

А на 90-й минуте Джейдон Санчо снял все вопросы о победителе матча. Рашфорд с левого края вошёл в штрафную и сделал пас в центр, Фернандеш отдал дальше на Санчо, который хлёстко пробил под перекладину.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Вильярреал — Манчестер Юнайтед 0:2 Голы: 0:1 Криштиану Роналду (78'), 0:2 Джейдон Санчо (90') Вильярреал: Херонимо Рульи, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Первис Эступинан (Даниэль Раба, 79'), Йереми Пино (Самуэль Чуквезе, 73'), Этьен Капу, Даниэль Парехо, Мойсес Гомес (Булайе Диа, 84'), Ману Тригерос (Альберто Морено, 73'), Arnaut Danjuma Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду (Неманья Матич, 90'), Антони Марсьяль (Маркус Рашфорд, 66'), Донни ван де Бек (Бруну Фернандеш, 66'), Джейдон Санчо (Хуан Мата, 90'), Фред, Скотт МакТоминай, Алекс Теллес, Гарри Магуайр, Виктор Нильссон Линделёф, Аарон Ван-Биссака, Давид де Хеа Предупреждения: Йереми Пино (33'), Донни ван де Бек (41')

После этого матча «МЮ» с 10 очками возглавил группу F, а «Вильярреал» с 7 очками остался на втором месте.

Манкунианцы гарантировали себе евровесну, так как не опустятся ниже второго места — «Вильярреал» может догнать их по очкам, но уступает по личным встречам — первый матч «подводники» также проиграли (1:2).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

8 декабря «Вильярреал» сыграет в Италии против «Аталанты», а «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле швейцарских «Янг Бойз».