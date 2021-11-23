«Вильярреал» — «МЮ»: счет матча 0:2, обзор гола

Счет в матче был открыт на 78-й минуте, благодаря ошибке голкипера испанцев. Рульи от своих ворот сделал слишком слабый пас — Фред накрыл соперника и сделал пас к штрафной на Криштиану Роналду, который технично перебросил вратаря.
А на 90-й минуте Джейдон Санчо снял все вопросы о победителе матча. Рашфорд с левого края вошёл в штрафную и сделал пас в центр, Фернандеш отдал дальше на Санчо, который хлёстко пробил под перекладину.
После этого матча «МЮ» с 10 очками возглавил группу F, а «Вильярреал» с 7 очками остался на втором месте.
Манкунианцы гарантировали себе евровесну, так как не опустятся ниже второго места — «Вильярреал» может догнать их по очкам, но уступает по личным встречам — первый матч «подводники» также проиграли (1:2).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
8 декабря «Вильярреал» сыграет в Италии против «Аталанты», а «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле швейцарских «Янг Бойз».