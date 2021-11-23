Семшов дал прогноз на матч «Мальме» — «Зенит»

Бывший футболист сборной Россиидал свой прогноз на матч пятого тура Лиги чемпионов между

По мнению Семшова, «Зенит» выиграет на поле шведского клуба. Встреча этих команд в Санкт-Петербурге завершилась яркой победой «Зенита» со счетом 4:0.

«Любая уважающая себя команда после разгромного поражения делает выводы, поэтому, конечно, игра будет другой. Безусловно, "Зенит" находится в хорошей форме, это плюс. К тому же, мы видели, как "Мальме" играл с "Челси", где преимущество английского клуба было безоговорочным. Игра будет непростой, но надеюсь, что "Зенит" победит, потому что класс игроков у них выше, чем у "Мальме".

При своих болельщиках "Мальме" захочет добиться положительного результата. Но "Зенит" настолько уверен в себе в последнее время, думаю, что если будет полная самоотдача, а по-другому не может быть, потому что это Лига чемпионов, полная концентрация, то не должно быть никаких проблем. Думаю, что "Зенит" с полной ответственностью подойдет к игре, команда должна занять третье место, чтобы играть весной в еврокубках», — приводит слова Семшова Sport24.

Матч «Мальме» — «Зенит» пройдет 23 ноября, начало — в 23:00 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Мальме» — «Зенит».