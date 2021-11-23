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    Каррик с оптимизмом смотрит на матч с «Вильярреалом»

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с «Вильяррелом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Майкл Каррик
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    Майкл Каррик

    Напомним, что «МЮ» уволил с поста главного тренера Уле-Гуннара Сульшера после поражения от «Уотфорда» со счетом 1:4 в субботу, 20 ноября.

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    «Мы с нетерпением ждем матча. Ребята будут к нему готовы. "Вильяреал" — очень хорошая команда. Она хорошо организована, и у нее замечательный тренер.

    У них хорошие техничные игроки, скорость, проникновение. У них хороший микс, хороший баланс. Мы уважаем это, но едем к сопернику с планами на победу.

    Большая игра для обеих команд, но мы можем с оптимизмом смотреть на эту встречу», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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