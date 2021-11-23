Эмери: Ожидаем увидеть мощную версию «МЮ»

Унай Эмери Фото: globallookpress.com
«Хорошая игра в обороне очень важна, так же как сплоченность и выигранные единоборства. Мы должны показать свою индивидуальность в игре и использовать все свои моменты.
Ожидаем увидеть мощную версию "МЮ". Это идеальные условия, чтобы проверить себя и посмотреть, на что мы способны», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Напомним, что в выездном матче «Вильярреал» уступил «МЮ» со счетом 1:2.
В каком порядке расположатся команды в группе F через два тура? 🤔#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/zSPbxDwkwp— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 22, 2021