Эмери: Ожидаем увидеть мощную версию «МЮ»

Главный тренер «Вильяреала»высказал мнение о предстоящем домашнем матче св рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Хорошая игра в обороне очень важна, так же как сплоченность и выигранные единоборства. Мы должны показать свою индивидуальность в игре и использовать все свои моменты.

Ожидаем увидеть мощную версию "МЮ". Это идеальные условия, чтобы проверить себя и посмотреть, на что мы способны», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Напомним, что в выездном матче «Вильярреал» уступил «МЮ» со счетом 1:2.