«Ренн» — «Монпелье»: счет матча 2:0, обзор голов

В составе победителей отличились Мартен Террье (8-я минута) и Ловро Майер (28).
С 41-й минуты «Монпелье» играл в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был удален Тежи Саванье.
Футбол. Франция. Лига 1
Ренн — Монпелье 2:0
Голы: 1:0 Мартен Терье (8'), 2:0 Ловро Майер (28') Ренн: Альфред Гомис, Амари Траоре (Лоранс Ассиньон, 83'), Луак Баде, Наиф Агер, Адриен Трюффер (Биргер Мелинг, 88'), Ловро Майер (Серу Гирасси, 83'), Жонас Мартен (Лесли Угочукву, 90'), Флавьен Тэт, Бенжамен Буриго, Гаэтан Лаборде, Мартен Терье (Жереми Доку, 90') Монпелье: Валер Жермен (Beni Makouana, 46'), Стефи Мавидиди, Nicholas Gioacchini (Элье Ваи, 46'), Жорис Шотар (Sacha Delaye, 89'), Тежи Саванье, Флоран Молле, Михайло Ристич (Тулер Матеус, 89'), Мамаду Сако, Максим Эстеве (Николя Коцца, 74'), Саломон Самбья, Йонас Омлин Предупреждения: Тежи Саванье (3'), Флоран Молле (6'), Тежи Саванье (41'), Флавьен Тэт (86')
«Ренн» с 25 очками поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет 12 очков.
У «Монпелье» 19 очков и седьмая позиция.