«Гранада» — «Реал»: счет матча 1:4, обзор голов

Мадридскийв выездном матче 14-го тура испанской Примеры разгромил— 4:1.

Уже на 19-й минуте Марко Асенсио открыл счет, а спустя шесть минут Начо замкнул прострел Тони Крооса и удвоил преимущество «сливочных».

«Гранада» сократила отставание на 34-й минуте усилиями Луиса Суареса.

Впрочем, на 56-й минуте Винисиус вернул «Реалу» преимущество в два мяча. Победную точку на 76-й минуте поставил Ферлан Менди.

Хозяева играли в меньшинстве с 67-й минуты, когда прямую красную карточку получил Мончи.

Футбол. Испания. Примера Гранада — Реал Мадрид 1:4 Голы: 0:1 Марко Асенсио (19'), 0:2 Начо Фернандес (25'), 1:2 Луис Суарес (34'), 1:3 Винисиус Жуниор (56'), 1:4 Ферлан Менди (76') Гранада: Луиш Максимиану, Кини Марин, Виктор Диас (Рауль Торренте, 58'), Херман Санчес, Карлос Нева, Рубен Рочина (Хорхе Молина, 59'), Максим Гоналон (Исма Руис, 59'), Мончи, Антонио Пуэртас (Анхель Монторо, 46'), Луис Суарес, Альберто Соро (Серхио Эскудеро, 78') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Родриго, 71'), Карим Бензема (Лука Йович, 80'), Марко Асенсио, Тони Кроос (Эдуардо Камавинжа, 80'), Каземиро, Лука Модрич (Иско, 80'), Ферлан Менди, Давид Алаба (Хесус Вальехо, 83'), Начо Фернандес, Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа Предупреждения: Анхель Монторо (62'), Иско (80') Удаления: Мончи (67'), Robert Moreno (69')

В турнирной таблице Примеры «Реал» поднялся на первое место (30 очков), «Гранада» идет 18-й (11 очков).