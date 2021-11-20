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    «Крылья Советов» потеряли очки в матче с «Уралом», считает Осинькин

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат домашнего матча с «Уралом» (1:1) в 15-м туре РПЛ и подвел итоги первого круга.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Тяжелая игра. "Урал" — очень организованная команда, особенно в обороне. Мы играли большую часть матча, контролируя мяч больше, чем соперник.

    Может быть, гол пришел поздно, но в целом, мы за этот отрезок времени создали больше моментов, играли более организованно, чем футболисты "Урала".

    Мы были близки ко второму голу. Но в этот момент соперник стал играть выше, агрессивнее, у него стали возникать моменты. Думаю, что мы могли бы лучше сыграть в это время. Мы потеряли очки.

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    Может, ранее нам где-то немного повезло. В этом матче — нет. Он был тяжелым, близким к равному, но все-таки матч закончился достаточно обидно. Считаю, что мы ближе были к победе.

    Давление на команду, наверное, есть небольшое. Все читают прессу, все говорят о красивом футболе. Это психологически помогает ребятам поверить в себя в хорошем смысле слова.

    Даже в такой игре, как сегодня. Ведь перед игрой считалось, что мы должны доминировать. Перед сезоном мы сыграли две игры с соперниками. О таком психологическом состоянии тогда можно было только мечтать.

    То, что сейчас ожидают от нас пресса, болельщики, это нужно уметь переварить. Исходя из умений своих и соперника, мы должны правильно выстраивать свою игру.

    Календарь и таблица РПЛ

    Первые два матча с "Уралом" были еще при другом тренере. В двух следующих матчах, которые были во время сезона, "Урал" в последний раз играл в четверку защитников. Потом уже играл в пятерку.

    Сказать, что было удивление, мы не можем. Потому что соперник полностью повторил состав предыдущей встречи. Эта игра была успешна для них против "Зенита".

    Мы имели сомнения по нескольким футболистам. Сказать, что мы чему-то удивились, такого не было.

    Команда очень организована, мало пропускает, вскрыть такую оборону всем тяжело. Включая "Зенит", "Локомотив", ЦСКА.

    Когда пропускаешь за несколько минут до окончания первого круга, это всегда обидно. Но мы набрали достаточно много очков.

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    И перед сезоном, и после первых туров о таком количестве очков можно было только мечтать. Считаю, что мы хорошо провели этот отрезок. Он был достаточно сложный, особенно сложным было начало.

    То, как мы вместе отреагировали, какие решения принимали, как тренировались, это все позволило нам в оставшихся матчах сезона выйти на другой уровень, а этот уровень позволил набирать очки.

    Сейчас мы смотрим в перспективу под другим углом, с другим настроением. Нормальный, хороший отрезок. Мы точно не на потолке своих возможностей.

    Считаю, мы хорошо поработали в этом круге», — приводит слова Осинькина пресс-служба самарского клуба.

    На данный момент «Крылья Советов» с 23 очками занимают 6-е место в чемпионате России.

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