Тарханов: Слова Карпина о возможном уходе — эмоции, он еще не остыл после игры

Бывший тренер «Крыльев Советов» и «Урала»считает, чтопродолжит работу на посту главного тренера сборной

«Слова Карпина о возможном уходе — эмоции, он еще не остыл после игры. Да, такое слышать необычно, но команда выполнила задачу — вышла в стыковые матчи чемпионата мира. Переживать по будущему Карпина в сборной не стоит, ему нужно отдохнуть, успокоиться и поговорить с президентом РФС.

Не думаю, что таким образом Карпин выбивает себе улучшенный контракт. Валера — парень искренний, иногда говорит все, что думает.

Ладно бы проиграли Кипру в решающем матче, но здесь уступили сильной сборной на ее поле, плюс удача отвернулись от нас. Психология тоже сказалась, игроки боялись в Сплите», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».