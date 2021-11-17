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    Широков о первом раунде стыковых матчей: Со всеми можно играть спокойно

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    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о шансах национальной команды пройти стыковые матчи и попасть в финальную часть чемпионата мира.

    Роман Широков
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    Роман Широков

    «На общем фоне чуть выделяются поляки. Но из этих сборных со всеми можно играть спокойно.

    Еще несколько месяцев до матчей, поэтому сейчас не надо строить предположения. Сначала дождемся, кто выпадет, потом посмотрим, в каком состоянии наши сборники будут, и тогда оттолкнемся. Сейчас нечего гадать», — приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

    Сборная России попала в число сеяных вместе с Португалией, Шотландией, Италией, Швецией и Уэльсом.

    Соперником российских футболистов в полуфинале стыкового турнира станет одна из несеяных сборных: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия.

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    • Украина также находится в числе несеяных, но точно не станет соперником России, так как российских и украинских футболистов разведут при жеребьевке из-за сложной политической ситуации.

    Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар сразятся в финале за три оставшиеся путевки в Катар.

    Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы будут сыграны 29 марта 2022 года.

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