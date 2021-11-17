«Кубань» — «Алания»: счет матча 5:5, обзор голов

Краснодарскаяна своем поле сыграла вничью с владикавказской(5:5) в матче 23-го тура первенства ФНЛ.

В составе «Кубани» хет-трик оформил Максим Лаук, еще по голу забили Нури Абдоков и Игорь Безденежных.

За «Аланию» дублем отметился Ислам Машуков, еще по разу отличились Бутта Магомедов, Батраз Гурциев и Батраз Хадарцев.

ФНЛ. 23-й тур «Кубань» — «Алания» — 5:5 (3:2) Голы: Магомедов, 13 (0:1). Абдоков, 23 (1:1). Лаук, 29 (2:1). Лаук, 32 (3:1). Машуков, 45 (3:2). Лаук, 49 (4:2). Гурциев, 50 (4:3). Безденежных, 58 (5:3). Хадарцев, 64 (5:4). Машуков, 90 (5:5)Кубань: Климович, Рыбин (Кармаев, 84), Эдиев, Грицаенко, Таказов (Петров, 84), Гапон, Абдоков (Лобкарев, 84), Сушич, Алейников, Лаук (Саркисов, 68), БезденежныхАлания: Томаев, Багаев, Кочиев, Бутаев (Сосранов, 46), Кобесов (Кокоев, 66), Цараев (Хадарцев, 56), Хосонов (Эльдарушев, 80), Магомедов, Гурциев, Хубулов (Кобесов, 46), МашуковПредупреждения: Таказов 11, Алейников 18, Безденежных 34, Сушич 45, Рыбин 77 — Хубулов 31, Хосонов 55, Хадарцев 67

У «Алании» 40 очков и шестая позиция, «Кубань» с 22 очками расположилась на 17-й строчке турнирной таблицы ФНЛ.

Календарь и таблица ФНЛ

В параллельном матче воронежский «Факел» на выезде уступил «Акрону» (0:2) и прервал пятиматчевую беспроигрышную серию.

В составе победителей отличились Константин Базелюк и Карим Гираев.

Футбол. Россия. ФНЛ Акрон — Факел 2:0 Голы: 1:0 Константин Базелюк (пенальти) (13'), 2:0 Karim Giraev (84') Предупреждения: Nemanja Pejcinovic (12'), Руслан Магаль (49'), Артём Делькин (57'), Максим Палиенко (64'), Олег Дмитриев (64'), Андрей Мендель (75'), Андрей Никитин (79')

Воронежский клуб с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице, у «Акрона» 35 очков и седьмая позиция.

В других матчах КАМАЗ сыграл вничью с «Волгарем» (0:0), «Краснодар-2» выиграл у «СКА-Хабаровск» (3:1), «Велес» победил «Спартак-2» (2:1), а «Балтика» разошлась миром с «Нефтехимиком» — 0:0.