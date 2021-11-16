Булыкин: В России платят большие деньги, у футболистов нет мотивации

Бывший футболист сборной Россиисчитает, что слишком высокий уровень зарплат мешает развитию футбола в стране.

«Уровень зарплат в России завышен, все об этом знают, но ничего не меняется. Сделали бы бонусную систему, зарплата — только за результат.

У нас платят большие деньги, футболисты расслабляются и нет мотивации. Можно дать себе слабинку и всё равно получать большие деньги. Тут нужно провести реформу.

В Нидерландах не платят больших зарплат, это не принято, а за чемпионство или Лигу чемпионов платят, все футболисты за это бьются.

Нужен ли потолок зарплат? Нет, это бесполезно, можно обходить разными схемами. У нас есть клубы, так разгоняющие зарплаты, что потом не знают, что с этим делать», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».