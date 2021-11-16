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    Булыкин: В России платят большие деньги, у футболистов нет мотивации

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    Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что слишком высокий уровень зарплат мешает развитию футбола в стране.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Уровень зарплат в России завышен, все об этом знают, но ничего не меняется. Сделали бы бонусную систему, зарплата — только за результат.

    У нас платят большие деньги, футболисты расслабляются и нет мотивации. Можно дать себе слабинку и всё равно получать большие деньги. Тут нужно провести реформу.

    В Нидерландах не платят больших зарплат, это не принято, а за чемпионство или Лигу чемпионов платят, все футболисты за это бьются.

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    • Нужен ли потолок зарплат? Нет, это бесполезно, можно обходить разными схемами. У нас есть клубы, так разгоняющие зарплаты, что потом не знают, что с этим делать», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

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