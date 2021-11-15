Бейл может пропустить матч с Бельгией

Капитан сборной Уэльсаможет пропустить матч квалификации ЧМ-2022 против Бельгии.

Об этом рассказал главный тренер валлийской команды Роберт Пэйдж.

«Бейл не попадет в стартовый состав. Мы знали об этом уже тогда, когда он приезжал в лагерь. План заключался в том, чтобы Бейл сыграл тайм в первой игре и, возможно, вышел на замену во второй игре.

Он не играл пару месяцев, и бросать его в бой с первых минут в этой игре было бы неправильно с физической точки зрения», — цитирует Пэйджа SkySports.

Матч Уэльс — Бельгия пройдет 16 ноября и начнется 22:45 по московскому времени. Валлийцы вне зависимости от результата станут вторыми в своей группе.