ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРоссийский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут
  • 18:17
    • Джокович с победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP
  • 17:36
    • Ибрагимович пропустит стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2022
  • 10:04
    • Федерер, скорее всего, пропустит Australian Open
  • 09:45
    • СМИ: «ПСЖ» планирует продать Неймара
  • 09:12
    • Кудряшов закрыл комментарии в Инстаграме после матча с Хорватией
    Все новости спорта

    Бейл может пропустить матч с Бельгией

    Футбол Сборная Уэльса Сборная Бельгии ЧМ-2022 Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Капитан сборной Уэльса Гарет Бейл может пропустить матч квалификации ЧМ-2022 против Бельгии.

    Гарет Бейл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарет Бейл

    Об этом рассказал главный тренер валлийской команды Роберт Пэйдж.

    «Бейл не попадет в стартовый состав. Мы знали об этом уже тогда, когда он приезжал в лагерь. План заключался в том, чтобы Бейл сыграл тайм в первой игре и, возможно, вышел на замену во второй игре.

    Он не играл пару месяцев, и бросать его в бой с первых минут в этой игре было бы неправильно с физической точки зрения», — цитирует Пэйджа SkySports.

    Матч Уэльс — Бельгия пройдет 16 ноября и начнется 22:45 по московскому времени. Валлийцы вне зависимости от результата станут вторыми в своей группе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Италия забить на поле Северной Ирландии?
  • Северная Ирландия — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли Швейцария разгромить Болгарию?
  • Швейцария — Болгария. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Выиграет ли Дания все матчи квалификационного раунда?
  • Шотландия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Швейцария — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шотландия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Польша — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вегас — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры