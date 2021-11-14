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    Уткин: Хорват с травмой упал бы и ждал врача, а у нас хромой игрок ковыляет в штрафную

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    Блогер Василий Уткин высказался об автоголе защитника сборной России Федора Кудряшова в игре квалификации ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

    Федор Кудряшов забил автогол
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    Федор Кудряшов забил автогол

    «Парни, пока о ситуации с Кудряшовым никто не сказал очень важную вещь. А ведь это именно то, в чем нас превзошли хорваты. Да-да, я совершенно не шучу.

    Кудряшов за полминуты до получил травму. То ли дернул заднюю, то ли свело. Вопрос: что бы на его месте сделал любой игрок в сборной Хорватии?

    Обстоятельства, важные к учету:

    1) На табло счет, который вас устраивает, времени остается оч мало.
    2) Ты защитник.
    3) Сейчас будет стандарт у твоих ворот.
    4) Окей, для хорвата это было бы не обязательно, но — окей трижды — тебе действительно нужна помощь.

    Итак. Что делает любой хорват? Даже самый зеленый?.. Падает на землю, держится да ногу, возможно, катается по земле. Выходит врач, уходит время, у команды пауза, и ты сам тем временем приходишь в приемлемое состояние.

    У нас опытнейший из находящихся на поле игрок, хромой и неполноценный, ковыляет в штрафную и… Вот и все», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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