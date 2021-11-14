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    Карпин: В стыковых матчах будет так же сложно, как сейчас

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    Сборной России будет сложно в стыковых матчах отбора на чемпионат мира 2022 года, заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Да, мы защищались. И мы об этом говорили до этого. Каждая команда хочет играть в атаку.

    Мы позволили сопернику играть в атаку. А они нам не позволили. Нужно проанализировать и понять, почему так произошло.

    Главное, что не получилось — контригра. Именно игра с мячом. Говорили про психологию много перед игрой, но у многих игроков не было желания получать мяч. нельзя играть без мяча 90 минут.

    Обязательно что-нибудь залетит, если ты 80 минут проводишь в штрафной. Так и вышло. Не было передышки с мячом ни секунды.

    И не потому, что нас прессинговала Хорватия как-то по-особенному. Нужно искать возможности получать мяч, хотеть этого, а не бояться.

    Хорватия играла настолько хорошо, насколько мы ей позволили. Если мы все позволяем, то, конечно, они играют хорошо. Если бы мы мешали, то было бы по-другому.

    Поражение — полностью моя вина. Наши футболисты могут смотреться намного лучше против Хорватии.

    Информация о том, что я останусь на стыки была в конце июля. Ничего нового не произошло. Контракт продлевается автоматически.

    Где и с кем играть узнаем после жеребьевки. Будет также сложно, как и сейчас. Сейчас было сложно, потому что игроки провели уже много игр.

    А в марте будет сложно, потому что они сыграет еще мало игр. А когда играть? Сложности всегда будут», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    После этой встречи команда Валерия Карпина с 22 очками заняла итоговое 2-е месте в группе H. Россияне сыграют в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира в Катаре. Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе.

    ЧМ пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года

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