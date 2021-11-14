Карпин: В стыковых матчах будет так же сложно, как сейчас

Сборной России будет сложно в стыковых матчах отбора на чемпионат мира 2022 года, заявил главный тренер национальной команды

«Да, мы защищались. И мы об этом говорили до этого. Каждая команда хочет играть в атаку.

Мы позволили сопернику играть в атаку. А они нам не позволили. Нужно проанализировать и понять, почему так произошло.

Главное, что не получилось — контригра. Именно игра с мячом. Говорили про психологию много перед игрой, но у многих игроков не было желания получать мяч. нельзя играть без мяча 90 минут.

Обязательно что-нибудь залетит, если ты 80 минут проводишь в штрафной. Так и вышло. Не было передышки с мячом ни секунды.

И не потому, что нас прессинговала Хорватия как-то по-особенному. Нужно искать возможности получать мяч, хотеть этого, а не бояться.

Хорватия играла настолько хорошо, насколько мы ей позволили. Если мы все позволяем, то, конечно, они играют хорошо. Если бы мы мешали, то было бы по-другому.

Поражение — полностью моя вина. Наши футболисты могут смотреться намного лучше против Хорватии.

Информация о том, что я останусь на стыки была в конце июля. Ничего нового не произошло. Контракт продлевается автоматически.

Где и с кем играть узнаем после жеребьевки. Будет также сложно, как и сейчас. Сейчас было сложно, потому что игроки провели уже много игр.

А в марте будет сложно, потому что они сыграет еще мало игр. А когда играть? Сложности всегда будут», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

После этой встречи команда Валерия Карпина с 22 очками заняла итоговое 2-е месте в группе H. Россияне сыграют в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира в Катаре. Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе.

ЧМ пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года