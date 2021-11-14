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    Карпин: Сборной России нужно было атаковать с первых минут, а не на последней

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал мнение о поражении от Хорватии в матче отборочного цикла ЧМ-2022 (0:1).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «В тренерской карьере... самое обидное поражение. Но заслуженное. Расстроен, как еще оценить состояние.

    Все зависело от нас. Обидное поражение, но заслуженное. Поэтому, менее обидно. Обидно, когда ты создаешь 30 моментов, а забивают тебе. А когда не создал ни одного момента, закрываешься от мяча, не навязываешь контригру...

    Дождь шел для двух команд. Поле залило. Но в футбол нужно было играть. И можно. Хотя бы заставлять хорватов бегать без мяча.

    Мы этого не сделали — отсюда такой результата. Это из области психологии? Абсолютно. Нужно было атаковать с первых минут, а не на последней.

    Почему не заменил Кудряшова из-за травмы до автогола? С удовольствием бы заменил, если бы у нас была шестая замена. Но я не видел, чтобы он хромал.

    Что чувствует Кудряшов после автогола? Конечно, расстроен. Все его поддержали. Такое могло случиться с любым футболистом, каждому может попасть мяч в голову, плечо или колено.

    Хорватия как играла, так и играла. Замены были реакцией на нашу игру, состояние поля. Мяч вообще не катился, было тяжело выходить из обороны в атаку.

    Но это нужно было делать, поэтому вышел Заболотный. Плюс выпустили Чистякова для подстраховки на нашей половине», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

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