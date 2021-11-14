Карпин: Сборной России нужно было атаковать с первых минут, а не на последней

Главный тренер сборной Россиивысказал мнение о поражении от Хорватии в матче отборочного цикла ЧМ-2022 (0:1).

«В тренерской карьере... самое обидное поражение. Но заслуженное. Расстроен, как еще оценить состояние.

Все зависело от нас. Обидное поражение, но заслуженное. Поэтому, менее обидно. Обидно, когда ты создаешь 30 моментов, а забивают тебе. А когда не создал ни одного момента, закрываешься от мяча, не навязываешь контригру...

Дождь шел для двух команд. Поле залило. Но в футбол нужно было играть. И можно. Хотя бы заставлять хорватов бегать без мяча.

Мы этого не сделали — отсюда такой результата. Это из области психологии? Абсолютно. Нужно было атаковать с первых минут, а не на последней.

Почему не заменил Кудряшова из-за травмы до автогола? С удовольствием бы заменил, если бы у нас была шестая замена. Но я не видел, чтобы он хромал.

Что чувствует Кудряшов после автогола? Конечно, расстроен. Все его поддержали. Такое могло случиться с любым футболистом, каждому может попасть мяч в голову, плечо или колено.

Хорватия как играла, так и играла. Замены были реакцией на нашу игру, состояние поля. Мяч вообще не катился, было тяжело выходить из обороны в атаку.

Но это нужно было делать, поэтому вышел Заболотный. Плюс выпустили Чистякова для подстраховки на нашей половине», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».