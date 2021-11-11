Моссаковский рассказал, в каком случае Кипр может удивить Россию

Креативный директор TSI Group и кипрского клуба «Пафос», а также бывший комментатор и ведущий «Матч ТВ»рассказал, может ли сборнаяудивитьв предстоящем матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Если только сборная России будет не в порядке. Если будет недонастрой, наплевательское отношение к игре и сопернику или же какие-то существенные просчеты в подготовке.

К сожалению, мы такие вещи уже неоднократно видели при разных тренерах и в разных турнирах. Вспомним хотя бы игру со сборной Израиля в отборе на ЧЕ-2008.

Но Кипр значительно слабее той израильской сборной, плюс мы играем дома. Поэтому я в потерю очков не очень верю», — приводит слова Моссаковского «Матч ТВ».

Матч Россия — Кипр пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Россия — Кипр.