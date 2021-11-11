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    Моссаковский рассказал, в каком случае Кипр может удивить Россию

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    Креативный директор TSI Group и кипрского клуба «Пафос», а также бывший комментатор и ведущий «Матч ТВ» Михаил Моссаковский рассказал, может ли сборная Кипра удивить Россию в предстоящем матче отборочного турнира ЧМ-2022.

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    Александр Головин сможет сыграть в матче с Кипром

    «Если только сборная России будет не в порядке. Если будет недонастрой, наплевательское отношение к игре и сопернику или же какие-то существенные просчеты в подготовке.

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    • К сожалению, мы такие вещи уже неоднократно видели при разных тренерах и в разных турнирах. Вспомним хотя бы игру со сборной Израиля в отборе на ЧЕ-2008.

    Но Кипр значительно слабее той израильской сборной, плюс мы играем дома. Поэтому я в потерю очков не очень верю», — приводит слова Моссаковского «Матч ТВ».

    Матч Россия — Кипр пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Россия — Кипр.

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