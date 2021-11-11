Моссаковский рассказал, в каком случае Кипр может удивить Россию

Александр Головин сможет сыграть в матче с Кипром Фото: globallookpress.com
«Если только сборная России будет не в порядке. Если будет недонастрой, наплевательское отношение к игре и сопернику или же какие-то существенные просчеты в подготовке.
К сожалению, мы такие вещи уже неоднократно видели при разных тренерах и в разных турнирах. Вспомним хотя бы игру со сборной Израиля в отборе на ЧЕ-2008.
Но Кипр значительно слабее той израильской сборной, плюс мы играем дома. Поэтому я в потерю очков не очень верю», — приводит слова Моссаковского «Матч ТВ».
Матч Россия — Кипр пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.
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