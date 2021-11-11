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    Тренер сборной Аргентины: Месси в порядке и готов играть

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    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о состоянии здоровья нападающего национальной команды Лионеля Месси.

    Лионель Скалони
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    Лионель Скалони

    «В первые дни Месси проводил дифференцированную тренировку. Вчера он немного активизировался и, в принципе, готов играть. Сегодня днем мы примем последнее решение

    Отношение Месси к делу — источник гордости. Мы думаем, что он в порядке и готов играть. Но у нас много игроков, поэтому мы спокойны.

    Паредес не сыграет. У нас есть альтернативы, которые могут работать так же хорошо, как и он.

    Остальная часть команды будет практически такой же, как и в предыдущей игре, но я пока не могу это подтвердить.

    Это здорово, что наши молодые игроки тренируются с лучшими. Будущее национальной сборной — это они. Мы верим, что у них есть уровень, и они могут его показать», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

    13 ноября сборная Аргентины сыграет с Уругваем в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, а 17 числа встретится с Бразилией.

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