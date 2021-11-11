Тренер сборной Аргентины: Месси в порядке и готов играть

Главный тренер сборной Аргентинырассказал о состоянии здоровья нападающего национальной команды

«В первые дни Месси проводил дифференцированную тренировку. Вчера он немного активизировался и, в принципе, готов играть. Сегодня днем мы примем последнее решение

Отношение Месси к делу — источник гордости. Мы думаем, что он в порядке и готов играть. Но у нас много игроков, поэтому мы спокойны.

Паредес не сыграет. У нас есть альтернативы, которые могут работать так же хорошо, как и он.

Остальная часть команды будет практически такой же, как и в предыдущей игре, но я пока не могу это подтвердить.

Это здорово, что наши молодые игроки тренируются с лучшими. Будущее национальной сборной — это они. Мы верим, что у них есть уровень, и они могут его показать», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

13 ноября сборная Аргентины сыграет с Уругваем в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, а 17 числа встретится с Бразилией.