«Астон Вилла» объявила о назначении Джеррарда на пост главного тренера

Стивен Джеррард Фото: twitter.com/AVFCOfficial
Ради того, чтобы продолжить тренерскую деятельность в английской Премьер-лиге, 41-летний специалист покинул шотландский «Глазго Рейнджерс».
«Астон Вилла» не раскрывает подробности контракта с Джеррардом. По данным британских СМИ, соглашение рассчитано на два с половиной года.
Джеррард возглавлял «Рейнджерс» с 2018 года. В сезоне 2020/2021 он выиграл с командой чемпионат Шотландии.
«Астон Вилла» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти туров.
Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. 🟣— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 11, 2021