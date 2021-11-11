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    «Астон Вилла» объявила о назначении Джеррарда на пост главного тренера

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    «Астон Вилла» сообщила на своем официальном сайте о назначении Стивена Джеррарда на пост главного тренера.

    Стивен Джеррард
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    Стивен Джеррард

    Ради того, чтобы продолжить тренерскую деятельность в английской Премьер-лиге, 41-летний специалист покинул шотландский «Глазго Рейнджерс».

    «Астон Вилла» не раскрывает подробности контракта с Джеррардом. По данным британских СМИ, соглашение рассчитано на два с половиной года.

  • Джеррард способен преуспеть в «Астон Вилле»
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    • Джеррард возглавлял «Рейнджерс» с 2018 года. В сезоне 2020/2021 он выиграл с командой чемпионат Шотландии.

    «Астон Вилла» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти туров.

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