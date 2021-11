«Астон Вилла» объявила о назначении Джеррарда на пост главного тренера

сообщила на своем официальном сайте о назначениина пост главного тренера.

Ради того, чтобы продолжить тренерскую деятельность в английской Премьер-лиге, 41-летний специалист покинул шотландский «Глазго Рейнджерс».

«Астон Вилла» не раскрывает подробности контракта с Джеррардом. По данным британских СМИ, соглашение рассчитано на два с половиной года.

Джеррард возглавлял «Рейнджерс» с 2018 года. В сезоне 2020/2021 он выиграл с командой чемпионат Шотландии.

«Астон Вилла» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти туров.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. 🟣