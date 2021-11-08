Прядкин занял должность советника президента УЕФА

Сергей Прядкин Фото: globallookpress.com
«Назначен с 5 ноября советником Руководства УЕФА по работе с Европейскими лигами, клубами и Форумом мировых лиг.
Это касается не только клубов Восточной Европы, а всех», — приводит слова Прядкина «Матч ТВ».
Прядкин также является членом совета директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг и занимает должность первого вице-председателя комитета по соревнованиям для сборных УЕФА.
Напомним, в октябре Прядкин покинул пост президента РПЛ по собственному желанию. Кроме того, он лишился поста в бюро исполкома Российского футбольного союза.