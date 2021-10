Стало известно, когда пройдет жеребьевка отборочного турнира Евро-2024

УЕФА назвал дату проведения жеребьевки отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года.

Жеребьевка состоится 9 октября 2022 года во Франкфурте.

54 сборных будут распределены по группам, в которых будут вести борьбу за 23 путевки на турнир. Всего в Евро-2024 примут участие 24 страны.

Страна-организатор турнира — Германия — попала в финальную часть Евро-2024 напрямую.

🇩🇪 The #EURO2024 qualifying draw details have been announced — a date for the diary!

🗓️ Sunday 9 October 2022

📍 Festhalle, Frankfurt