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    Манчини рассказал о кадровых потерях сборной Италии

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    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что Лоренцо Пеллегрини и Николо Дзаньоло покинули расположение национальной команды.

    Николо Дзаньоло
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    Николо Дзаньоло

    «У некоторых игроков есть проблемы, физического плана. Дзаньоло и Пеллегрини нездоровы, сегодня они уедут домой. Мы оцениваем состояние Бареллы. Похоже, пока не о чем беспокоиться, но мы будем следить за ним. Остальные футболисты должны быть в порядке. Матч будет важный, но мы должны сохранять спокойствие.

    Мы потеряли двух полузащитников, кто займёт их место? Заменим обоих. Сейчас вопрос решается, потому что в ближайшие дни мы должны оценить состояние Бареллы, и поэтому мы вызовем двоих игроков. Пессина? Не звонили ему, потому что он не был готов. Сейчас его состояние также оценивается», — цитирует Манчини Tuttomercatoweb.

    12 ноября сборная Италии сыграет со сборной Швейцарии в рамках отбора на ЧМ-2022.

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