Внедрение Fan ID в РПЛ будет рассмотрено на общем собрании 22 ноября

Возможное введение в российской Премьер-лиге «для доступа на стадион будет рассмотрено на общем собрании 22 ноября.

Об этом со ссылкой на гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту поддержал законопроект о введении Fan ID и вынес рекомендацию принять его в первом чтении.

11 ноября пройдет первое чтение законопроекта, по которому Минспорта получит возможность применять систему идентификации болельщиков

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), представитель которой принимал участие в обсуждении законопроекта, выразили мнение, что паспорт болельщика сначала должен быть внедрен в футболе.