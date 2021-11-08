Внедрение Fan ID в РПЛ будет рассмотрено на общем собрании 22 ноября

Центр выдачи Fan ID Фото: globallookpress.com
Об этом со ссылкой на гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту поддержал законопроект о введении Fan ID и вынес рекомендацию принять его в первом чтении.
11 ноября пройдет первое чтение законопроекта, по которому Минспорта получит возможность применять систему идентификации болельщиков
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), представитель которой принимал участие в обсуждении законопроекта, выразили мнение, что паспорт болельщика сначала должен быть внедрен в футболе.