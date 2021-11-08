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    Внедрение Fan ID в РПЛ будет рассмотрено на общем собрании 22 ноября

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    Возможное введение в российской Премьер-лиге «паспорта болельщика» (Fan ID) для доступа на стадион будет рассмотрено на общем собрании 22 ноября.

    Центр выдачи Fan ID
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    Центр выдачи Fan ID

    Об этом со ссылкой на гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова сообщает ТАСС.

    Ранее стало известно, что комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту поддержал законопроект о введении Fan ID и вынес рекомендацию принять его в первом чтении.

    11 ноября пройдет первое чтение законопроекта, по которому Минспорта получит возможность применять систему идентификации болельщиков

    В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), представитель которой принимал участие в обсуждении законопроекта, выразили мнение, что паспорт болельщика сначала должен быть внедрен в футболе.

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