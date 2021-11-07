«Реал» — «Райо Вальекано»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 15-й минуте. Тони Кроос идеальным ударом из пределов штрафной поразил правую девятку ворот гостей.
На 39-й минуте Карим Бензема отправил мяч в ворота «Райо», замкнув прострел Алабы с левого фланга.
А на 76-й минуте Радамель Фалькао сократил отставание «Райо» до минимума. Колумбийский нападающий пробил головой, и мяч рикошетом от Алабы влетел в ворота хозяев.
Футбол. Испания. Примера
Реал Мадрид — Райо Вальекано 2:1
Голы: 1:0 Тони Кроос (14'), 2:0 Карим Бензема (38'), 2:1 Радамель Фалькао (77') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Начо Фернандес, 90'), Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Эдуардо Камавинжа, Каземиро, Тони Кроос, Марко Асенсио (Лукас Васкес, 83'), Карим Бензема (Эден Азар, 83'), Винисиус Жуниор Райо Вальекано: Ранди Нтекья (Радамель Фалькао, 69'), Альваро Гарсия, Оскар Трехо (Унаи Лопес, 60'), Иси Паласон (Бебе, 60'), Сантьяго Комесанья, Оскар Валентин, Франсиско Гарсия, Алехандро Катена, Esteban Ariel Saveljich (Хосе Посо, 81'), Иван Балью, Столе Димитриевски Предупреждения: Тони Кроос (29'), Иван Балью (45 + 1'), Сантьяго Комесанья (68')