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    «Кельн» ушел от поражения в матче с «Унионом»

    «Кельн» — «Унион»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Кельн» сыграл вничью с «Унионом» в домашнем матче 11-го тура немецкой Бундеслиги.

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    Встреча, которая прошла на стадионе «Райн-Энерги», завершилась со счетом 2:2.

    В первом тайме на гол Антони Модеста на 7-й минуте берлинцы ответили точными ударами Юлиана Рюэрсона и Гриши Премеля на 9-й и 45+1-й.

    Минимальное преимущество гостей продержалось до 86-й минуты, когда Модест ударом головой сравнял счет.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Кёльн — Унион 2:2
    Голы: 1:0 Антони Модест (7'), 1:1 Юлиан Рюэрсон (9') Кёльн: Тимо Хорн, Бенно Шмиц, Тимо Хюберс (Лука Килиан, 65'), Рафаэль Кцихос, Йонас Хектор, Деян Любичич, Салих Озкан, Флориан Кайнц, Ондрей Дуда (Ян Тильман, 65'), Марк Ут (Себастьян Андерссон, 77'), Антони Модест Унион: Тайво Авонийи (Кевин Бехренс, 84'), Шеральдо Бекер (Андреас Фогльзаммер, 72'), Гриша Прёмель, Генки Харагути (Левин Эцтунали, 84'), Нико Гисельман, Рани Хедира, Юлиан Рюэрсон, Тимо Баумгартль, Робин Кнохе, Марвин Фридрих, Андреас Люте Предупреждения: Тимо Баумгартль (16'), Антони Модест (17'), Андреас Люте (18'), Ондрей Дуда (55')

    В турнирной таблице Бундеслиги «Кельн» занимает 11-е место (14 очков), а «Унион» — восьмое (17 очков).

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