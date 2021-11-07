Дешам допустил, что после работы в сборной вернется на клубный уровень

Главный тренер сборной Франциирассказал о своих планах на будущее после завершения работы в национальной команде.

«Не знаю, какой будет моя жизнь после сборной Франции. Думаю, все будет хорошо. Есть вероятность, что я вернусь к работе с клубами. Не знаю, с каким именно, но думаю, что хорошим. Это больше потребность для ума и тела, мне нужен этот адреналин. Когда я не нахожусь на поле, то не чувствую этого напряжения.

Стать президентом Федерации? Это мне не нужно. Это больше политическая роль, она отличает от работы на поле. Хотя если она заинтересует меня в будущем, то почему бы и нет. Прямо сейчас я ощущаю желание оставаться поближе к полю», — цитирует Дешама L’Equipe.

До прихода в сборную Франции Дешам работал с «Монако», «Ювентусом» и «Марселем».