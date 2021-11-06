«Оренбург» — «Балтика»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: ФК «Оренбург»
Встреча, которая прошла на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 2:1.
«Горожане» набрали три очка благодаря голам Артема Шаболина (77 минута) и Ренато Гойковича (85).
У гостей точный удар нанес Артем Попов (23), реализовавший пенальти.
Футбол. Россия. ФНЛ
Оренбург — Балтика 2:1
Голы: 0:1 Artem Popov (пенальти) (23'), 1:1 Nikolay Titkov (77'), 2:1 Renato Gojkovic (85') Предупреждения: Aleksey Mironov (14'), Андрей Малых (20'), Михаил Сиваков (22'), Младен Кашчелан (32'), Сергей Бреев (45'), Renato Gojkovic (45'), Ishkhan Geloyan (74'), Ivan Ostojic (79'), Александр Эктов (81')
В турнирной таблице ФНЛ «Оренбург» остался на первом месте (44 очка), «Балтика» идет восьмой (30 очков).
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