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    «Оренбург» победил «Балтику» и сохранил лидерство в ФНЛ

    «Оренбург» — «Балтика»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Оренбург» одержал победу над «Балтикой» в домашнем матче 21-го тура первенства ФНЛ.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 2:1.

    «Горожане» набрали три очка благодаря голам Артема Шаболина (77 минута) и Ренато Гойковича (85).

    У гостей точный удар нанес Артем Попов (23), реализовавший пенальти.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Оренбург — Балтика 2:1
    Голы: 0:1 Artem Popov (пенальти) (23'), 1:1 Nikolay Titkov (77'), 2:1 Renato Gojkovic (85') Предупреждения: Aleksey Mironov (14'), Андрей Малых (20'), Михаил Сиваков (22'), Младен Кашчелан (32'), Сергей Бреев (45'), Renato Gojkovic (45'), Ishkhan Geloyan (74'), Ivan Ostojic (79'), Александр Эктов (81')

    В турнирной таблице ФНЛ «Оренбург» остался на первом месте (44 очка), «Балтика» идет восьмой (30 очков).

    Другие результаты:

    «Томь» — «Факел» — 2:2
    «Енисей» — «Спартак-2» — 2:1
    «Нефтехимик» — «Волгарь» — 0:1
    «Акрон» — «Металлург» Липецк — 2:0
    «Велес» — «Кубань» — 1:0
    «Текстильщик» — «Краснодар-2» — 0:1

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