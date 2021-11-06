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    «Эспаньол» одержал победу над «Гранадой»

    «Эспаньол» — «Гранада»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Эспаньол» одержал победу над «Гранадой» в домашнем матче 13-го тура испанской Примеры.

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    Встреча, которая прошла на стадионе «Корнелья-Эль Прат», завершилась со счетом 2:0.

    У каталонцев голы забили Адрия Педроса и Рауль де Томас, которые отличились на 30-й и 42-й минутах.

    Футбол. Испания. Примера
    Эспаньол — Гранада 2:0
    Голы: 1:0 Адрия Хинер (30'), 2:0 Рауль Де Томас (42') Эспаньол: Диего Лопес, Алейш Видаль, Серджи Гомес, Леандро Кабрера, Адрия Хинер, Кейди Баре (Давид Лопес, 73'), Адриан Эмбарба (У Лэй, 88'), Янхель Эррера (Мануэль Морланес, 73'), Серхи Дардер (Ландри Димата, 88'), Хавьер Пуадо (Николас Рибаудо, 61'), Рауль Де Томас Гранада: Хорхе Молина, Луис Суарес, Альберто Соро (Дарвин Мачис, 59'), Анхель Монторо (Карлос Бакка, 78'), Мончи, Рубен Рочина, Карлос Нева (Серхио Эскудеро, 78'), Херман Санчес, Виктор Диас, Кини Марин (Сантьяго Арьяс, 59'), Луиш Максимиану Предупреждения: Кейди Баре (63'), Виктор Диас (64')

    В турнирной таблице Примеры «Эспаньол» занимает девятое место (17 очков), а «Гранада» — 16-е (11 очков).

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