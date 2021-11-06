«Эспаньол» — «Гранада»: счет матча 2:0, обзор голов

«Шерифа» хватило на один тайм. Миланцы избежали потери очков в Тирасполе

Миланский «Интер» одержал выездную победу со счетом 3:1 над молдавским «Шерифом» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было