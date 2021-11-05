Терим: «Локомотив» хотел вырвать победу до последней минуты

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в домашнем матче Лиги Европы.

«Очень интересная игра. Мы могли избежать пропущенного мяча. Весь первый тайм состоял из того, что обе команды цеплялись за мяч.

Соперник почти не создал моментов в первом тайме. Но он хотел вырвать победу до последней минуты.

Думаю, зрители получили удовольствие. Хотел бы поблагодарить всех футболистов и представителей "Локомотива", которые приехали к нам сегодня», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

«Локомотив» занимает последнее место в группе Е с 2 очками. «Галатасарай» идет первым с 8 очками после 4 игр.