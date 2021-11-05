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    Терим: «Локомотив» хотел вырвать победу до последней минуты

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    Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в домашнем матче Лиги Европы.

    Фатих Терим
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    Фатих Терим

    «Очень интересная игра. Мы могли избежать пропущенного мяча. Весь первый тайм состоял из того, что обе команды цеплялись за мяч.

    Соперник почти не создал моментов в первом тайме. Но он хотел вырвать победу до последней минуты.

    Думаю, зрители получили удовольствие. Хотел бы поблагодарить всех футболистов и представителей "Локомотива", которые приехали к нам сегодня», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    «Локомотив» занимает последнее место в группе Е с 2 очками. «Галатасарай» идет первым с 8 очками после 4 игр.

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