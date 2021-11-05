Кокорин пропустит матч с «Ювентусом»

Нападающий «Фиорентины»не сыграет в матче 12-го тура чемпионата Италии против

Российский футболист пропустит очередной матч своей команды из-за травмы, сообщает Viola News.

Кокорин не тренировался в общей группе перед встречей с «Ювентусом». 30-летний форвард рассчитывает вернуться в состав после паузы на матчи сборных.

Кокорин в текущем сезоне провел на поле в общей сложности 27 минут в трех матчах и не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» планирует отдать Кокорина в аренду зимой.

Матч «Ювентус» — «Фиорентина» пройдет 6 ноября в Турине, начало — в 20:00 мск.

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