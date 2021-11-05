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    Кокорин пропустит матч с «Ювентусом»

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    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса».

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    Российский футболист пропустит очередной матч своей команды из-за травмы, сообщает Viola News.

    Кокорин не тренировался в общей группе перед встречей с «Ювентусом». 30-летний форвард рассчитывает вернуться в состав после паузы на матчи сборных.

    Кокорин в текущем сезоне провел на поле в общей сложности 27 минут в трех матчах и не сумел отметиться результативными действиями.

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    Матч «Ювентус» — «Фиорентина» пройдет 6 ноября в Турине, начало — в 20:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Ювентус» — «Фиорентина».

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